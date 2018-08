Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2018 18.23 28 agosto 2018 - 18:23

I giovani devono essere meglio formati sul tema dell'alimentazione. Per tale ragione l'organizzazione Slow Food Svizzera ha deciso di lanciare l'iniziativa popolare "Gioventù+gusto".

Il testo vuole modificare la costituzione, aggiungendo un articolo volto a far promuovere a Confederazione e Cantoni l'educazione alimentare, in particolare per quel che riguarda l'infanzia e la gioventù, si legge in un comunicato.

Nei limiti delle loro competenze, Confederazione e Cantoni si impegnano a promuovere l'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfoceranno in un'armonizzazione degli obiettivi, la Confederazione dovrà intervenire.

L'insegnamento dell'alimentazione deve essere ancorato nella Costituzione, così come i programmi "Gioventù e sport" e "Gioventù e musica", ha detto oggi all'agenzia Keystone-ATS il presidente di Slow Food Svizzera Josef Zisyadis.

L'organizzazione - che si impegna per un'alimentazione buona, pulita e giusta - è in cerca di alleati per l'iniziativa. Un comitato vorrà creato nella primavera del 2020.

