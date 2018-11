Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 novembre 2018 16.05 01 novembre 2018 - 16:05

La SLV GmbH richiama le lampade da tavolo e da terra per esterni "ADEGAN MANILA", per le quali esiste un rischio di scossa elettrica.

La SLV GmbH richiama le lampade da tavolo e da terra per esterni "ADEGAN MANILA", per le quali esiste un rischio di scossa elettrica. La penetrazione di umidità nel piedistallo può in alcuni casi eccezionali mettere sotto tensione (230V) l'apparecchio e la sua asta.

Il richiamo riguarda le lampade con numero d'articolo 231385 e 231395 con rispettive date di produzione 01.2014-06.2017 e 01.2014-09.2017. Chi avesse uno di questi prodotti è pregato di riportarlo al punto di vendita, indica l'Ufficio federale del consumo in una nota.

