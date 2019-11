Dopo oltre 140 anni si chiude un'era: l'ultima cabina telefonica della Svizzera è stata smantellata oggi a Baden (AG). Era stata installata nel 1962. Verrà rimontata nel Museo della comunicazione di Berna, a testimonianza dei tempi passati.

Il tramonto di questi dispositivi è in atto da molto tempo. 25 anni fa in Svizzera erano in funzione oltre 58'000 cabine pubbliche e private, dove spesso ristagnava il fumo delle sigarette ed erano presenti svariati elenchi telefonici.

L'avvento del cellulare ha segnato il loro lento declino, iniziato sul finire degli anni Novanta. Secondo quanto indicato da Swisscom, tra il 2004 e il 2016 il numero di chiamate da questi telefoni è diminuito del 95%.

