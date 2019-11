Per anni, uno smartphone su due in circolazione in Svizzera era un iPhone, ma oggi la popolarità dei prodotti Apple appare in calo. Lo afferma uno studio pubblicato oggi da Comparis.ch, che ha intervistato un campione rappresentativo di circa 2'000 persone.

I dati raccolti indicano che lo scorso anno il 44,4% degli adulti utilizzava un iPhone, percentuale che oggi è scesa al 42,6%. Solo il 37,6% prevede inoltre di optare per un telefonino di casa Apple in occasione del prossimo acquisto.

In media, risulta ancora dalla ricerca, gli svizzeri sono pronti a sborsare per l'acquisto di un nuovo dispositivo 447 franchi.

