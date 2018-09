Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 12.23 23 settembre 2018 - 12:23

Per due delle quattro persone a bordo non c'è più stato nulla da fare.

Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite ieri sera in un incidente a Gretzenbach (SO). Tutte e quattro si trovavano a bordo della stessa auto, uscita di strada.

Per motivi ancora sconosciuti, verso le 23.00 un conducente di 31 anni ha perso il controllo della sua vettura in una curva a destra, indica oggi la polizia cantonale in un comunicato. L'auto è finita in una scarpata e si è fermata soltanto dopo aver urtato diversi alberi. Il conducente e un passeggero sono morti sul luogo dell'incidente, mentre le altre due persone a bordo sono state condotte in ospedale in condizioni gravi.

Neuer Inhalt Horizontal Line