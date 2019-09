Una bambina è morta dopo essere caduta da cavallo su un sentiero mercoledì pomeriggio a Fulenbach (SO). Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto durante una passeggiata guidata.

Dopo le prime cure prestatele sul posto, la bambina, che frequentava la scuola elementare, è stata trasportata dalla Rega in ospedale dove è morta, ha comunicato oggi la polizia cantonale solettese.

Un'inchiesta è stata aperta per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Per riguardo nei confronti delle persone colpite dalla tragedia, la polizia cantonale non ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto.

