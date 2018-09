Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 settembre 2018 14.52 16 settembre 2018 - 14:52

Due donne sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente che ha coinvolto un calesse ieri a Rodersdorf (SO). Uno dei cavalli ha dovuto essere abbattuto e il secondo ha riportato ferite.

Secondo un comunicato della polizia solettese diffuso oggi, i due animali si sono imbizzarriti per cause non note e il calesse si è rovesciato. Una delle due occupanti è stata trasportata in ospedale da un elicottero della Rega, mentre l'altra da un'ambulanza.

