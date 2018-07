Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 10.59 23 luglio 2018 - 10:59

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi ieri mattina a Nunningen (SO) ed è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale.

Il 49enne, per motivi non ancora chiari, è uscito dalla carreggiata ed è andato a sbattere contro un cartello stradale, ha comunicato oggi la polizia cantonale solettese. A causa del sinistro la strada è stata completamente chiusa per un'ora abbondante.

Neuer Inhalt Horizontal Line