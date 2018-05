Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 maggio 2018 - 13:10

Un ciclista che partecipava a una gara di mountain bike è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere caduto lungo un sentiero in un bosco tra Rüttenen e Feldbrunnen-St. Niklaus (SO). L'uomo, un 38enne romando, è poi deceduto in ospedale, indica la polizia cantonale.

