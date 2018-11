Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 7.16 26 novembre 2018 - 07:16

Sei persone, fra cui dei bambini, hanno perso la vita in un incendio divampato la scorsa notte in un'abitazione a Soletta. Diversi feriti sono stati trasportati all'ospedale. Le cause del sinistro non sono ancora state accertate, indica la polizia in un comunicato.

L'allerta è scattata attorno alle 2.10, quando un residente ha chiamato i pompieri dopo aver notato del fumo nelle scale dell'edificio, nel quale erano presenti 20 persone.

I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo gran parte dei presenti, ma per sei di loro non c'è stato nulla da fare, precisa la nota. Durante i soccorsi sono stati allontanati anche dei vicini di casa, che hanno potuto far ritorno al loro appartamento ancora nel corso della notte.

Dai primi accertamenti sembra che le fiamme siano divampate nei piani bassi dell'abitazione, producendo un denso fumo. È stata avviata un'indagine per chiarire le cause del rogo.

