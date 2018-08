Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 14.28 02 agosto 2018 - 14:28

L'economia svizzera prosegue la sua ripresa e ad approfittarne dovrebbero essere anche i lavoratori. Lo ritiene la Società degli impiegati di commercio (SIC), che rivendica per il 2019 un aumento dei salari tra l'1% e il 2%.

Per il prossimo anno delle progressioni dell'1% minimo e fino al 2% sarebbero giustificate in tutti i settori, indica in una nota odierna la SIC, ricordando che per il 2018 la Confederazione prevede una crescita del prodotto interno lordo (PIL) del 2,4%.

A salire saranno però anche i prezzi al consumo. Considerando che i salari nominali non si sono praticamente mossi in questi ultimi anni, l'organizzazione rileva che si impone dunque un aumento per preservare il potere d'acquisto.

La SIC riconosce tuttavia che non tutti i settori hanno segnato lo stesso sviluppo. Per questo motivo, l'associazione ha formulato rivendicazioni diversificate a seconda del ramo. La progressione maggiore è richiesta nel settore farmaceutico (2%), mentre quelle più deboli (1-1,5%) nel traffico aereo e nel commercio al dettaglio e all'ingrosso.

