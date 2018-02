Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 febbraio 2018 21.29 07 febbraio 2018 - 21:29

La banca giapponese Softbank è in trattative per acquistare una quota in Swiss Re.

La banca giapponese Softbank è in trattative per acquistare una quota in Swiss Re. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Softbank potrebbe comprare fino a un terzo della società per 10 miliardi di dollari (9,8 miliardi di franchi).

Swiss Re ha una capitalizzazione di mercato di 32,2 miliardi di franchi. Le trattative sono l'ultimo segnale in ordine temporale delle ambizioni di Softbank, trasformata da compagnia telefonica giapponese in un conglomerato tecnologico globale con scommesse che vanno dall'e-commerce alle auto autonome alla realtà virtuale.

Secondo Swiss Re, le trattative sono ancora a uno "stadio molto precoce. La conclusione di un accordo rimane aperta. Al momento non sussiste alcuna certezza concernente le condizioni", ha precisato il riassicuratore svizzero.

