Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 13.18 24 aprile 2018 - 13:18

La consigliera federale Simonetta Sommaruga parteciperà giovedì alla Conferenza internazionale di Parigi sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

All'incontro organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron, che si tiene da domani a giovedì, saranno presenti rappresentanti di decine di Stati e organizzazioni.

La responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) condividerà con altri ministri ed esperti le "esperienze sul nuovo modus operandi per il finanziamento del terrorismo", indica in una nota odierna il suo dipartimento, precisando che verranno inoltre discussi nuovi approcci per coinvolgere in questo ambito anche il settore privato.

La Svizzera, sottolinea il DFGP, si impegna nella lotta al finanziamento del terrorismo attraverso tre assi principali: migliorare l'individuazione, consolidare la collaborazione tra le autorità nazionale e rafforzare la cooperazione internazionale.

