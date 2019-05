Verdi e Verdi liberali dovrebbero guadagnare parecchio consenso alle elezioni federali di ottobre. È quanto emerge anche dall'ultimo sondaggio Tamedia. L'ondata ecologista raggiunge anche l'UDC, i cui elettori chiedono un maggiore impegno per il clima.

Se il Consiglio nazionale fosse stato eletto lo scorso fine settimana, i Verdi avrebbero ottenuto il 9,9% dei voti, ovvero 2,8 punti percentuali in più che nell'autunno del 2015. I Verdi liberali sarebbero arrivati al 6,9% (+2,3). In testa sarebbe rimasto l'UDC con il 28,9% (-0,5).

La questione climatica divide i sostenitori dell'UDC: alla domanda se il partito dovrebbe rivedere la propria posizione fin'ora negativa nei confronti delle misure di protezione dell'ambiente, il 49% dei partecipanti al sondaggio ha risposto "sì" o "piuttosto sì". Quasi la stessa proporzione (48%) ritiene che il partito non deve o tendenzialmente non deve cambiare atteggiamento. Solo il 3% non ha ancora un'opinione in merito.

Come l'UDC, anche gli altri grandi partiti perdono consensi. Il PS otterrebbe il 17,6% dei voti (-1,2 punti), il PLR il 15,5% (-0,9) e il PPD il 10,3% (-1,3).

