Per poter continuare a informare con competenza e adeguatezza la Quinta Svizzera, desidereremmo conoscere ancora meglio le vostre esigenze di svizzeri all'estero. E vorremmo sapere come uilizzate swissinfo.ch, cosa vi aspettate da noi e come ci percepite.

Ciò che voi svizzeri all'estero pensate di noi ci interessa molto. Questo sondaggio ha lo scopo di mostrarci dove e come possiamo migliorare per rispondere al meglio ai vostri interessi. Partecipate!

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano 29 ottobre 2018 - 11:51 Ciò che voi svizzeri all'estero pensate di noi ci interessa molto. Questo sondaggio ha lo scopo di mostrarci dove e come possiamo migliorare per rispondere al meglio ai vostri interessi. Partecipate! Quali sono i valori che associate a swissinfo? Siamo interessati a scoprirlo, perché vogliamo essere affidabili, trasparenti e innovativi. Qui trovate il sondaggio. Rispondere a tutte le domande richiede circa 10 minuti. Per evitare disguidi tecnici, è meglio rispondere a tutte le domande dalla A alla Z senza interruzioni. Vi interessa sapere se le banche svizzere aumentano nuovamente le spese sui conti? Volete sapere perché dei politici svizzeri mettono in discussione la doppia cittadinanza? Per poter continuare a informare con competenza e adeguatezza la Quinta Svizzera, desidereremmo conoscere ancora meglio le vostre esigenze di svizzeri all'estero. E vorremmo sapere come uilizzate swissinfo.ch, cosa vi aspettate da noi e come ci percepite. Grazie di cuore per il vostro prezioso feedback.