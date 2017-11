Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il clima preoccupa più di disoccupazione o terrorismo 29 novembre 2017 - 14:01 Il riscaldamento climatico è preso molto sul serio dagli svizzeri, in particolare dai più giovani, stando a un sondaggio. Lo scetticismo sulla realtà del riscaldamento climatico non sembra fare presa sugli svizzeri: l’85% di loro ritiene infatti che questo fenomeno sia reale e la stragrande maggioranza pensa sia necessario agire, prima di tutto a livello internazionale, ma anche a quello individuale e nazionale. Il sondaggio è stato condotto dall’8 al 26 settembre su 2'000 persone di età compresa tra 15 e 79 anni. Per i risultati completi (in tedesco) cliccate qui. È uno dei dati contenuti in un sondaggio effettuato dall’istituto Link per conto della Società svizzera di radiotelevisione, di cui fanno parte tvsvizzera.it e swissinfo.ch, e pubblicato mercoledì, in occasione di una serata tematica a reti unificate dedicata alle ripercussioni del cambiamento climatico. Oltre la metà degli intervistati (51%) considera che le conseguenze di questo fenomeno si fanno già sentire, mentre coloro che pensano che non vi è nessuna ripercussione sono una piccola minoranza. Il riscaldamento globale è percepito come una minaccia più preoccupante di un eventuale collasso del sistema pensionistico, del terrorismo o della disoccupazione. Il 58% degli intervistati lo ritiene pericoloso o molto pericoloso per la Svizzera. Per la disoccupazione e il terrorismo, la proporzione scende al 24%. A preoccuparsi di più sono i giovani e sono pure loro (nella misura dell’80%) che ritengono l’uomo il principale responsabile del riscaldamento climatico. Le percezioni cambiano sensibilmente a seconda della regione in cui si vive e dell’appartenenza politica. Ad esempio, nella Svizzera italiana la disoccupazione preoccupa quanto il cambiamento climatico, mentre nella Svizzera francese è il sistema pensionistico a provocare sudori freddi. Alla domanda ‘cosa fate di concreto per contrastare il cambiamento climatico’, il 33% afferma di utilizzare i trasporti pubblici e la bicicletta, il 26% di risparmiare energia e il 25% di mettersi al volante il meno possibile. Anche in questo caso vi sono forti variazioni tra le regioni linguistiche. Tra i romandi, solo il 17% dice di rinunciare all’auto, contro il 29% tra gli svizzeri tedeschi e il 27% tra gli svizzeri italiani.