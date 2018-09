Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2018 7.43 11 settembre 2018 - 07:43

Sony punta a utilizzare fonti di energia rinnovabile per tutte le sue attività a livello globale

Sony punta a utilizzare fonti di energia rinnovabile per tutte le sue attività a livello globale entro il 2040.

Lo ha annunciato il corporate executive officer del gigante dell'elettronica, Shiro Kambe, nel corso di una conferenza a Tokyo, spiegando che la Sony già si avvale di fonti energetiche alternative e non inquinanti per tutte le sue attività in Europa.

Tuttavia gran parte del consumo delle sue operazioni è concentrato in Giappone, dove sono presenti sette stabilimenti di produzione. Nel paese del Sol Levante, inoltre, la percentuale di utilizzo di energie 'pulite' rimane bassa a causa degli alti costi della generazione di energia rinnovabile.

L'obiettivo di Sony è quello di incrementare fino al 30% il contributo nell'anno fiscale 2030, dal 5% del 2017, tramite l'installazione di pannelli solari nelle fabbriche in Giappone e Thailandia.

La decisione segue quelle di altre società di dimensioni globali, come Apple, Google, H&M, firmatarie dell'accordo RE100: un programma lanciato nel 2014 dall'associazione per il clima Climate Group per ridurre l'impatto ambientale, utilizzando esclusivamente energia rinnovabile.

Neuer Inhalt Horizontal Line