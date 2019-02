Il Sottocomitato dell'Onu per la prevenzione della tortura ha visitato per la prima volta la Svizzera (foto d'archivio).

Più mezzi alla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura per meglio proteggere le persone in carcere: è quanto auspica la delegazione del Sottocomitato dell'Onu per la prevenzione della tortura (SPT), che ha terminato la sua prima visita in Svizzera.

Durante dodici giorni ha ispezionato varie prigioni nei cantoni di Berna, Zurigo, Ginevra e Vaud. "Abbiamo incoraggiato la Svizzera a destinare più risorse alla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) per permetterle d'intensificare il suo lavoro fondamentale a tutela dei diritti delle persone private della libertà", ha detto - citata in un comunicato dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) - Catherine Paulet, responsabile della delegazione, durante l'incontro conclusivo con rappresentanti delle autorità federali.

"Siamo soddisfatti dell'eccellente cooperazione offerta dalle autorità elvetiche in occasione della nostra visita, come pure degli incontri avuti con la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, con la quale abbiamo collaborato strettamente", ha aggiunto Paulet.

Quest'ultima, interpellata da Swissinfo, ha dichiarato che la Svizzera complessivamente ha ottenuto una valutazione positiva: "Non vi sono gravi lacune per quanto riguarda gli obblighi della Confederazione nei confronti del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura (OPCAT)".

