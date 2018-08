Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 agosto 2018 14.11

L'attacco di questa mattina in una stazione di polizia catalana è stato un atto di terrorismo: lo ha reso noto in una conferenza stampa il numero due della polizia di Barcellona, Rafel Comes, confermando che l'aggressore è stato ucciso.

Comes ha inoltre confermato che l'uomo armato di coltello, un 29enne d'origine algerina residente con la nazionalità spagnola, identificato dai media, ha gridato "Allah Akbar" (Allah è grande) durante l'attacco ed altre parole che gli agenti presenti non sono riusciti a capire.

L'uomo è entrato verso le 6.00 nel commissariato dei Mossos d'Esquadra di Cornellá de Llobregat, alle porte di Barcellona. Ha tentato di aggredire un agente nella reception, che ha reagito all'attacco ed ha aperto il fuoco. L'assalitore, che non aveva precedenti penali, è morto.

