Questo contenuto è stato pubblicato il 22 marzo 2018 16.01 22 marzo 2018 - 16:01

La polizia spagnola ha reso noto di avere smantellato in collaborazione con l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) una importante rete di traffico di donne nigeriane costrette alla prostituzione.

La rete aveva ramificazioni in tutta Europa, in particolare in Germania e in Italia, e in Africa, in Niger, Nigeria e Libia.

In diversi blitz in più città spagnole sono state arrestate 89 persone, e 39 donne costrette alla prostituzione sono state liberate. Il traffico era gestito da organizzazioni mafiose nigeriane, che usavano anche riti vudù per intimidire le giovani vittime.

Secondo l'agenzia di stampa Efe, le ragazze nigeriane arrivavano in Europa come migranti clandestine via mare dalla Libia e dopo un passaggio nei campi di Lampedusa, in Italia, venivano "smistate" in diversi Paesi europei.

