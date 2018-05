Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 maggio 2018 16.33 04 maggio 2018 - 16:33

Il governo spagnolo non prevede per ora di avvicinare i detenuti dell'Eta al Paese Basco dopo l'annuncio dello "smantellamento" ieri del gruppo armato separatista ha indicato oggi il portavoce dell'esecutivo Inigo Mendez de Vigo.

Madrid, ha affermato, "non modificherà la propria politica carceraria", precisando che "Eta ha perso la battaglia, non ha conseguito alcuno dei suoi obiettivi". Quasi tutti i 300 detenuti Eta sono molto lontani dalle famiglie, in carceri a centinaia di km dal Paese Basco. La richiesta di un loro avvicinamento è avanzata da diversi politici baschi.

