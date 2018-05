Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 maggio 2018 15.29 03 maggio 2018 - 15:29

Il gruppo armato separatista basco Eta non esiste più. In una dichiarazione ufficiale letta alle 14.00 dal direttore del Centro Henry Dunant di Ginevra, l'organizzazione ha annunciato il suo scioglimento.

Un voto interno all'Eta ha raccolto il 93% dei sostegni, indica il documento citato da David Harland. Il gruppo ha informato in merito i governi francese e spagnolo. Un minuto di silenzio è stato osservato in onore delle vittime di violenze in Spagna.

