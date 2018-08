Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 14.08 24 agosto 2018 - 14:08

Il governo spagnolo ha approvato un decreto legislativo che dà il via libera alla riesumazione dei resti del dittatore Francisco Franco e la loro rimozione dal memoriale dedicato ai morti della Guerra Civile, la Valle dei Caduti.

Lo ha dichiarato la vicepremier del governo socialista Carmen Calvo, citata dai media. Il decreto, 43 anni dopo la morte del "caudillo", sarà poi sottoposto all'approvazione del parlamento.

Per il governo del socialista Pedro Sanchez, l'esumazione dei resti di Franco e la loro sepoltura in un altro luogo è il primo passo per trasformare in un monumento alla memoria e alla riconciliazione la Valle de los Caidos dove sono sepolti almeno 33'847 combattenti delle due parti della Guerra Civile. Contro l'esumazione dei resti del dittatore hanno manifestato a luglio alcune migliaia di franchisti.

La famiglia del dittatore, morto nel 1975, ha inoltre minacciato di denunciare per "profanazione di tomba" il governo del premier socialista.

