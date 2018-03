Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 18.03 15 marzo 2018 - 18:03

La procura spagnola ha chiesto al governo di Madrid di sondare le autorità svizzere sulla possibilità di fare arrestare Carles Puigdemont.

Lo riferiscono i media spagnoli, dopo che il leader secessionista catalano ha annunciato l'intenzione di recarsi domenica a Ginevra in occasione del festival cinematografico sui diritti umani.

L'ex presidente della Generalitat catalana si è rifugiato in Belgio in ottobre per sfuggire all'arresto in Spagna, dove è ricercato per ribellione, sedizione e abuso di potere.

Madrid ha rinunciato a chiedere l'estradizione al Belgio e non ha voluto agire quando Puigdemont si è recato brevemente in Danimarca.

Ora si valuterà se emettere un mandato in occasione del viaggio a Ginevra, dove Puigdemont sarà accompagnato da un'altra ricercata, l'ex consigliera Meritxell Serret. In Svizzera si trova un'altra secessionista, sfuggita alla giustizia spagnola, Anna Gabriel, del piccolo partito Cup.

L'iniziativa della procura coincide con una nuova serie di perquisizioni ordinate dagli inquirenti nella sede del governo catalano e dell'associazione separatista Omnium Cultural. Intanto prosegue la situazione di stallo politico in Catalogna, dove ancora non è stato possibile nominare un governo dopo le elezioni del 21 dicembre.

