Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 14.58 24 agosto 2018 - 14:58

Nuova stretta del governo socialista spagnolo sulla politica migratoria. La polizia ha rimandato in Marocco i 116 migranti sub-sahariani che mercoledì sono riusciti a sfondare le barriere di separazione per fare il loro ingresso a Ceuta.

Lo riferiscono i media spagnoli.

Per i respingimenti applicati dopo 24 ore, la Spagna ha fatto ricorso a un accordo firmato nel 1992 con il Marocco, che prevede l'espulsione in meno di 10 giorni dei cittadini di Paesi terzi entrati illegalmente in Spagna dal Paese magrebino.

