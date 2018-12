Un morto e un ferito in una sparatoria a Vienna

Una sparatoria è avvenuta attorno alle 12.30 nel centro di Vienna. Una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita, ha indicato la polizia in una nota.

Immediatamente sono state avviate ricerche nella zona, nei pressi del ristorante Lugeck, per trovare il responsabile, che è tuttora in fuga. Le circostanze del fatto di sangue non sono ancora chiare. La polizia austriaca esclude al momento l'ipotesi terrorismo.

Neuer Inhalt Horizontal Line