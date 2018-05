Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 maggio 2018

Sparatoria in centro commerciale

Un 22enne è morto dopo essere rimasto ferito in una sparatoria in un centro commerciale a Nashville scaturita da una lite con un coetaneo, che è stato arrestato. Lo ha reso noto la Polizia locale dopo ore di paura e panico nel 'mall' alle porte della città.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine uno dei protagonisti dello scontro a fuoco aveva dapprima tentato la fuga dal centro commerciale di Opry Mills, per poi arrendersi di lì a poco. Le prime informazioni avevano poi indicato un ferito in gravi condizioni trasportato in ospedale.

