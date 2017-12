Diritto d'autore

I 500 anni della Riforma sul muro di Palazzo federale swissinfo.ch 02 novembre 2017 - 13:00 Lo spettacolo di luci e suoni «Rendez-vous Bundesplatz» rende omaggio alla Riforma protestante. Per sei settimane il Palazzo federale a Berna, sede del parlamento e del governo svizzeri, sarà illuminato da immagini medievali. Proiettata sulla facciata del Palazzo federale, la scenografia luminosa trasporta il pubblico in un viaggio attraverso i secoli, dal Medioevo all'epoca contemporanea, con immagini di Lutero, Zwingli e Calvino, ma anche della scoperta della stampa e dell'America. «Rendez-vous Bundesplatz» attira ogni anno più di mezzo milione di spettatori. Il pubblico potrà assistere alle proiezioni tutti i giovani alle 19:00 e alle 20:30, fino al 25 novembre 2017. Lo spettacolo è gratuito e dura 25 minuti.