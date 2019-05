All'aeroporto di Zurigo le autorità doganali hanno fermato una donna che nella sua valigia aveva riposto spezzatino di serpente e di pangolino. La carne è stata consegnata alle autorità veterinarie. La 26enne camerunese è stata denunciata al ministero pubblico.

La donna allo scalo è passata dalla zona dove non si dichiarano le merci, ha indicato oggi in un comunicato l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). I funzionari hanno effettuato un controllo e messo le mani sullo sminuzzato di animali selvatici.

I circa 3,5 chilogrammi di carne sarebbero stati destinati al consumo personale, ha affermato la 26enne. "Per fortuna", scrive l'AFD, dato che la donna residente in Svizzera lavora in una catena di fast food.

