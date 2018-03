Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'agente nervino usato a Salisbury nel tentativo di uccisione dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia farebbe parte di un gruppo di sostanze denominate 'Novichok'.

E' la conclusione preliminare delle indagini condotte in Gran Bretagna usata da Theresa May a sostegno delle suo accuse contro Mosca, secondo una nota diffusa da Downing Street con il testo completo del discorso ai Comuni.

Accuse poi espresse dalla premier in questi termini: "Sulla base dell'identificazione di questo agente chimico da parte di esperti del Defence Science and Technology Laboratory di Porton Down (Gb), della nostra conoscenza del fatto che la Russia lo ha prodotto in passato ed è ancora in grado di produrlo, (...) il governo ha concluso che è altamente probabile che la Russia sia responsabile".

