Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 13.00 18 marzo 2018 - 13:00

L'agente nervino utilizzato per attaccare a Salisbury l'ex spia russa Serghei Skripal e la figlia Yulia proveniva da un laboratorio in Gran Bretagna. Lo sostiene in un'intervista alla Bbc l'ambasciatore russo presso la Ue Vladimir Chizhov.

Il diplomatico ha ribadito che la Russia "non ha nulla a che vedere" con l'avvelenamento.

Per il diplomatico l'agente nervino era conservato presso Porton Down, "la più grande struttura militare britannica nella ricerca sulle armi chimiche", a 12 chilometri da Salisbury.

Immediata la replica di Londra alle accuse di Chizhov. Il ministro degli esteri Boris Johnson ha definito le dichiarazioni "ridicole" sottolineando che "un paese che sa di essere innocente non risponde così".

