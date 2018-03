Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 18.12 26 marzo 2018 - 18:12

Ecco i 14 Paesi dell'Ue che hanno deciso di espellere diplomatici russi in solidarietà con la Gran Bretagna, rispondendo così all'attacco con un agente nervino a Salisbury.

Germania, Francia e Polonia hanno deciso di allontanare quattro persone.

La Lituania ha espulso tre "funzionari dell'intelligence russa che lavorano sotto copertura diplomatica", varando allo stesso tempo sanzioni per 21 della lista Magnitsky (responsabili russi implicati nella morte dell'avvocato anti-corruzione Serghei Magnitsky e cittadini russi coinvolti in violazioni dei diritti umani) e divieti all'ingresso nel territorio del Paese per 23.

L'Estonia ha cacciato l'attaché militare e anche la Lettonia ha varato un allontanamento. La Repubblica Ceca ne ha espulsi tre, mentre Danimarca, Italia, Olanda due ciascuno. Finlandia uno assieme a Romania, Croazia e Svezia.

Neuer Inhalt Horizontal Line