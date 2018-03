Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 18.01 15 marzo 2018 - 18:01

La premier britannica Theresa May ha ribadito da Salisbury che il suo governo è pronto ad adottare "misure ulteriori" rispetto alle ritorsioni antirusse già annunciate per il caso Skripal di fronte a ipotetiche nuove "provocazioni" di Mosca.

May ha poi esaltato la dichiarazione congiunta con Usa, Francia e Germania che attribuisce alla Russia "la colpa" dell'attacco chimico a Salisbury, evidenziando anche la solidarietà di Ue e Nato "in un fronte comune" contro Mosca per questa come per altre "azioni e interferenze russe".

