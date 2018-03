Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 marzo 2018

May promette battaglia.

La Gran Bretagna sta valutando "i prossimi passi con i suoi alleati" nell'ambito della disputa con la Russia sul caso Skripal. Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May ad un Forum del partito conservatore, ripresa dai media britannici.

"Il Regno Unito non tollererà mai alcuna minaccia ai cittadini britannici o di altri Paesi sul suo territorio da parte del governo russo", ha detto ancora, sottolineando che "Mosca ha palesemente violato la legge internazionale e la Convenzione sulle armi chimiche".

"La reazione della Russia non cambia la sostanza della questione", ha sottolineato la May riferendosi all'annuncio da parte di Mosca che 23 diplomatici britannici sono "persone non grate" e quindi dovranno lasciare il paese entro una settimana. "Gli atti aggressivi della Russia sono l'antitesi dei valori liberali e democratici che caratterizzano il Regno Unito", ha detto la premier intervenendo ad un Forum dei Tory a Londra.

