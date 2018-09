Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 11.38 06 settembre 2018 - 11:38

Il presidente russo Vladimir Putin va considerato "naturalmente il responsabile ultimo" del tentato avvelenamento con agente chimico nervino Novichok dell'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia compiuto a Salisbury il 4 marzo scorso.

Lo ha detto oggi a Bbc Radio4 il viceministro per la Sicurezza britannico, Ben Wallace. Ieri la premier Theresa May aveva evitato di chiamare in causa per nome Putin annunciando in parlamento l'incriminazione dei due sospetti russi (indicati da Scotland Yard con le identità verosimilmente false trascritte sui loro passaporti di Alexander Petrov e Ruslam Boshirov), evocando tuttavia "un'operazione non di criminalità comune, ma approvata quasi certamente a un livello alto dello Stato russo".

Oggi il Regno unito porterà gli sviluppi dell'indagine sul tavolo del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, dove si attende un duro scontro diretto con la Russia che nega le accuse.

Intervistato più tardi anche da SkyNews, Wallace è stato un po' più prudente, ma in sostanza ha ribadito lo stesso concetto, notando fra l'altro come i due sospetti individuati dalle autorità britanniche fossero in possesso di passaporti emessi regolarmente da Mosca.

"Noi pensiamo che l'operazione sia stata autorizzata a un livello senior dello Stato russo", ha spiegato, aggiungendo - di fronte alla domanda dell'intervistatore se con questa espressione intendesse riferirsi a Putin - che "la responsabilità delle attività di un organismo dello Stato ricade in ultima analisi sul leader del Paese, come accadrebbe anche in altri Paesi".

Wallace ha poi ironizzato sul Gru, il servizio d'intelligence militare di Mosca, definendo fallimentare l'esito della missione Skripal. "Io non andrei a lavorare per una organizzazione del genere, il messaggio è che il Gru non è in grado di riparare un bagno", ha chiosato con tono sarcastico.

Neuer Inhalt Horizontal Line