Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 13.37 13 settembre 2018 - 13:37

I due sospettati dalle autorità britanniche di aver tentato di uccidere l'ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal il 4 marzo in Inghilterra hanno dichiarato alla tv filo-Cremlino Russia Today che nel giorno dell'avvelenamento a Salisbury si trovavano lì come turisti.

I due, che l'emittente identifica come Aleksandr Petrov e Ruslan Boshirov, hanno ammesso di essere stati a Salisbury ma hanno detto che erano lì per visitare la cattedrale della cittadina.

"Siamo andati là il due marzo - dice il presunto Petrov - e poi siamo andati alla stazione ferroviaria per vedere gli orari. Siamo arrivati a Salisbury il tre marzo e abbiamo cercato di fare una passeggiata in città, ma siamo rimasti solo per mezz'ora perché era coperta di neve". L'uomo afferma quindi che lui e il suo amico si trovavano in Inghilterra per 'vedere Stonehenge, Old Sarum', ma di non averlo potuto fare a causa della "neve mista a fango che era dappertutto".

