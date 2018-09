Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 7.44 05 settembre 2018 - 07:44

Il veleno che a luglio ha intossicato ad Amesbury, in Inghilterra, Charlie Rowley e Dawn Sturgess (quest'ultima è morta) è riconducibile allo stesso agente chimico usato a marzo per cercare di uccidere a Salisbury l'ex spia russa Serghiei Skripal e sua figlia Yulia.

Lo conferma il rapporto commissionato a laboratori indipendenti sulle provette inviate dalle autorità di Londra dall'Opac, l'agenzia dell'Onu sulla proibizione delle armi chimiche con sede all'Aia.

Il rapporto, rilanciato da una nota del Foreign Office, attribuisce alla sostanza adoperata nelle due circostanze - e identificata dagli investigatori britannici come un letale agente di tipo Novichok di 'scuola' sovietica - il medesimo elevato livello di "purezza". Ma non è in grado di confermare se le due provette controllate provengano da un'unica partita.

Neuer Inhalt Horizontal Line