Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 14.35 20 marzo 2018 - 14:35

Gli Stati membri dell'Unione Europea (UE) "sono compatti nell'esprimere solidarietà al Regno Unito, per l'attacco di Salisbury, e sono compatti anche nel loro impegno per far sì che non succeda di nuovo, e che i responsabili dell'accaduto, affrontino le conseguenze".

Così si è espresso il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, al termine dei lavori della riunione dei ministri degli Affari europei dei 28.

"C'è una risposta di unità da parte dell'UE, ed attorno al tavolo si è avvertito chiaramente anche il senso di urgenza". Un messaggio che, spiega Timmermans, sarà rispecchiato anche al vertice dei leader di giovedì e venerdì.

