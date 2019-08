Il 2018 è stato un anno nero in Svizzera per gli appassionati di montagna. I morti sono stati 207, 53 in più rispetto all'anno precedente.

Oltre 200 persone hanno perso la vita in Svizzera nel 2018 praticando sport di montagna. In questo documentario si dà voce a chi è sopravvissuto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I sopravvissuti delle Alpi Gary Crosilla e Yannick Tenet, Temps Présent/Falò, RSI 11 agosto 2019 - 10:18 Oltre 200 persone hanno perso la vita in Svizzera nel 2018 praticando sport di montagna. In questo documentario si dà voce a chi è sopravvissuto. Il 2018 è stato un anno nero in Svizzera per gli appassionati di montagna. I morti sono stati 207, 53 in più rispetto all'anno precedente. Un record negativo legato alle abbondanti nevicate ma anche al notevole sviluppo di alcuni sport, potenzialmente pericolosi. Free rider, sci alpinismo, escursionismo con le racchette e fuoripista attirano sulle Alpi sempre più appassionati. Il pericolo maggiore legato all’imprudenza e in alcuni casi all’incoscienza delle persone è costituito sicuramente dalle valanghe. E proprio alle valanghe è dedicato questo reportage eccezionale, girato dai colleghi romandi di Temps présent che hanno dato voce a chi è sopravvissuto a una valanga dopo esserne stato travolto. L’eccezionalità del documento non è legata solo alle testimonianze ma anche alle immagini riprese e commentate dalle stesse persone travolte dalla neve.