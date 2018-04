Photo gallery of skiing on grass instead of snow

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2018 11.00 14 aprile 2018 - 11:00 Non è necessario avere la neve per scendere lungo le piste con gli sci: sensazioni forti si possono provare anche sciando sull’erba dei pascoli verdi. I migliori specialisti del mondo scivolano attraverso i prati, a una velocità di 90 chilometri all'ora, con sci speciali che hanno scanalature simili a quelle di veicoli cingolati. Lo sci alpino è praticato in diverse località della Svizzera. Le stazioni di allenamento regionali si trovano a Bömmeli/Urnäsch (Appenzello esterno), Goldingen (San Gallo) ed Escholzmatt/Marbach (Lucerna), dove si svolgono anche le gare nazionali. Le gare di sci alpino si svolgono principalmente nelle discipline dello slalom, dello slalom gigante e del super G. Insieme ad Austria, Italia e Repubblica Ceca, la Svizzera è uno dei leader mondiali in questo curioso sport. Lo sci sull'erba è iniziato in Germania negli anni '60 per dare agli atleti la possibilità di allenarsi durante i periodi senza neve. È rimasto uno sport marginale, ma, secondo l'associazione di sci sull’erba (Swiss GrasskiLink esterno), il riscaldamento globale e la mancanza di neve potrebbero aumentare la sua popolarità in futuro.

