Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 20.48 30 luglio 2018 - 20:48

Nel 42% delle famiglie afghane almeno un membro della famiglia si è sposato prima dei 18 anni: a rivelarlo è l'Unicef, che insieme al ministero afghano del Lavoro di Kabul ha realizzato il primo studio globale sul matrimonio infantile in Afghanistan.

Sebbene nel Paese si sia registrata una riduzione dei matrimoni precoci, questa pratica rimane elevata. Il matrimonio infantile è diminuito del 10% nell'arco di cinque anni. Tuttavia, esistono significative disparità regionali, che variano dal 21% delle famiglie nel Ghor al 66% in Paktia, con almeno un membro che si è sposato prima dei 18 anni. Lo studio è stato condotto in cinque province dell'Afghanistan - Bamyan, Kandahar, Paktia, Ghor e Badghis - che rappresentano aree urbane, semiurbane e rurali. Nel 78% delle famiglie i padri sono coloro che decidono in materia di matrimonio, mentre il 55,7% degli intervistati concordano sulla necessità di consultare coloro che si devono sposare.

I risultati dello studio, concluso sotto il coordinamento del ministero afghano, mostrano che la situazione della sicurezza, la povertà, le convinzioni profondamente radicate e le norme sociali pongono le ragazze in una posizione di svantaggio. In generale, vi è una comprensione limitata dell'impatto negativo del matrimonio precoce sulle bambine. L'attenzione si concentra spesso sull'impatto del matrimonio infantile sulla salute, con una comprensione limitata dell'impatto del matrimonio precoce su istruzione, nutrizione e partecipazione delle bambine e delle donne allo sviluppo economico.

"Il matrimonio precoce è in leggero calo in Afghanistan, e noi elogiamo gli sforzi incessanti del governo per ridurre questa pratica e il loro forte impegno per i diritti dei bambini", dice Adele Khodr, rappresentante dell'Unicef in Afghanistan. "Tuttavia, è necessaria un'ulteriore azione consolidata da parte dei diversi attori della società per porre fine a questa pratica e raggiungere l'obiettivo di porre fine al matrimonio precoce entro il 2030".

