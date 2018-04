Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 17.12 02 aprile 2018 - 17:12

Esordirà domani a Wall Street Spotify, la piattaforma musicale che offre streaming on demand.

Spotify è pronta a sbarcare in Borsa e a lanciare la sfida soprattutto alla rivale Apple Music anche sul floor di Wall Street.

Il debutto della popolare piattaforma di streaming musicale è previsto per domani e arriva in un un momento critico per i titoli tecnologici reduci da una serie di giornate di passione sui mercati, travolti soprattutto dall'onda lunga dello scandalo Facebook sulla raccolta dei dati.

Con il logo Spot (Spotify Technology), la casa svedese guidata da Daniel Ek spera di superare i 23 miliardi di dollari di capitalizzazione attraverso un meccanismo inusuale, quello della 'quotazione diretta' per determinare il prezzo iniziale delle azioni. Una scelta rischiosa ma che punta sui numeri di Spotify, che conta attualmente 159 milioni di utenti al mese in oltre 60 Paesi e 71 milioni di abbonati premium che possono accedere a tutte le prerogative della app.

Neuer Inhalt Horizontal Line