Questo contenuto è stato pubblicato il 9 aprile 2018 12.13 09 aprile 2018 - 12:13

Nonostante un calo delle entrate di 46,1 milioni di franchi rispetto all'anno precedente, la SSR chiude l'esercizio 2017 con un utile di 29,5 milioni di franchi, rafforzando così il capitale proprio.

Più in generale, si legge in un comunicato odierno, il 2017 è stato un anno caratterizzato dalla riorganizzazione della direzione aziendale, con l'entrata in carica del presidente Jean-Michel Cina e del direttore generale Gilles Marchand. Sono inoltre state fissate nuove priorità, anche nei programmi.

