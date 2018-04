Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 aprile 2018 15.51 04 aprile 2018 - 15:51

Traslochi in vista per la SSR?

Dopo il voto popolare sull'iniziativa No Billag la SSR sta passando al vaglio i suoi siti immobiliari per una possibile concentrazione a scopo di risparmio. Per ora è interessata dai previsti traslochi la sola Svizzera tedesca, in particolare Berna e Zurigo.

In una nota diramata oggi l'attuale valutazione è definita un "primo passo" nell'ambito del piano di reinvestimento da 100 milioni di franchi annunciato il 4 marzo e mirante a una maggiore efficienza.

L'ente radiotelevisivo nazionale valuta in primo luogo la possibilità di trasferire lo studio radiofonico di Berna alla sede di Zurigo Leutschenbach. Il trasferimento - ritiene - genererebbe "evidenti guadagni dal punto di vista pubblicistico", consentendo di produrre in un unico luogo i contenuti informativi radiofonici, televisivi e online della SRF svizzerotedesca.

Gli eventuali traslochi non riguarderanno né la redazione di Palazzo federale né quelle regionali di Berna, Friburgo e del Vallese, precisa la SSR.

