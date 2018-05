Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 15.39 12 maggio 2018 - 15:39

Nei paesi anglosassoni e in India, gli stadi di tutti gli sport hanno cominciato a mettere al bando cannucce, bicchieri e bottigliette di plastica, per ridurre l'inquinamento.

L'agenzia ambientale dell'Onu, l'Unep, fa una carrellata sul suo sito dei provvedimenti più significativi.

In Gran Bretagna il Torneo di tennis di Wimbledon ha messo al bando le cannucce di plastica nei suoi bar e ristoranti. Negli Stati Uniti i Chicago White Sox di baseball durante le loro partite non servono più cannucce monouso. A Bangalore, in India, nello stadio di cricket Chinnaswamy sono stati introdotti cassonetti differenziati per i rifiuti organici e inorganici, e una squadra di volontari si assicura che ogni rifiuto finisca nel posto giusto.

