Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 aprile 2018 12.05 18 aprile 2018 - 12:05

Si tratta della prima commessa in Slovenia per l'azienda dell'ex consigliere nazionale UDC Peter Spuhler, nella foto

Importante commessa per Stadler Rail in Slovenia: il costruttore ferroviario turgoviese si è assicurato un ordine per 26 treni e un'opzione per altri 26 per un ammontare di 170 milioni di euro (201,5 milioni di franchi).

Si tratta di 16 treni del tipo Flirt e dieci di tipo Kiss, indica l'azienda dell'ex consigliere nazionale UDC Peter Spuhler in una nota odierna. Si tratta della prima commessa in Slovenia per Stadler Rail, che aveva perso una precedente gara per 30 motrici alla fine degli anni '90, si legge nel comunicato.

La fornitura del primo veicolo alle ferrovie statali slovene è prevista 24 mesi dopo la firma del contratto. I Flirt saranno impiegati su tratte ferroviarie tra Slovenia, Austria e Croazia, mentre i Kiss all'interno della Slovenia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.