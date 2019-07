Nuovo contratto per Stadler Rail

Stadler Rail ha confermato oggi di essersi aggiudicata una commessa relativa a 55 convogli Flirt Akku, destinati al trasporto regionale nel Land tedesco dello Schleswig-Holstein. Il contratto è di 600 milioni di euro, circa 668 milioni di franchi.

Il 19 giugno il gruppo turgoviese aveva indicato che l'aggiudicazione poteva ancora essere contestata per dieci giorni, al termine dei quali sarebbe stato firmato il contratto definitivo.

Il nuovo materiale rotabile sarà in servizio dal 2022. Il contratto comprende anche un'opzione per 50 convogli supplementari. Stadler Rail sarà pure incaricata della manutenzione dei treni per i prossimi 30 anni.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano