Questo contenuto è stato pubblicato il 7 novembre 2018 15.00 07 novembre 2018 - 15:00

Nella sua campagna per la stagione invernale, Svizzera Turismo mette in palio 12'000 abbonamenti settimanali per bambini.

Svizzera Turismo mette le famiglie al centro della sua campagna per la stagione invernale alle porte. In collaborazione con gli impianti di risalita saranno ad esempio messi in palio più di 12'000 abbonamenti settimanali per bambini.

Le previsioni pubblicate di recente dal KOF fanno sperare in aumento dei pernottamenti - attestato al 2,3% - come pure delle presenze sui campi da sci. La strada per ritornare ai livelli della stagione 2008/09 è però ancora lunga e in salita, ha affermato oggi davanti ai media riuniti a Zurigo il direttore di Svizzera Turismo, Martin Nydegger.

Uno dei punti forti della campagna di promozione della stagione invernale sono le famiglie con bambini, che l'organizzazione di categoria vuole motivare a ritornare sulle piste da sci.

Nell'ambito di un concorso denominato "Kids4Free" saranno in particolare distribuite 12'770 carte settimanali a bambini fino ai 12 anni d'età. I genitori hanno da oggi la possibilità di partecipare al sorteggio attraverso il sito di Svizzera Turismo. Il programma è rivolto sia al mercato interno che a quello internazionale, ha precisato Nydegger.

Per facilitare gli spostamenti e migliorare il comfort sarà inoltre lanciata, in collaborazione con le FFS, un offerta promozionale per il trasporto dei bagagli, i cui dettagli saranno resi noti agli inizi di dicembre.

Campagna da 20 milioni di franchi

Svizzera Turismo dispone quest'anno di un budget complessivo di 20,2 milioni di franchi per la commercializzazione della stagione invernale. Con questa somma saranno finanziate più di 1300 attività di marketing in 22 paesi.

Anche se negli ultimi anni il turismo invernale in Svizzera ha perso terreno rispetto all'estate, la stagione ormai alle porte rimane un importante fattore di creazione di valore aggiunto. Secondo una stima dell'associazione di categoria, nell'inverno 2017/18 il settore turistico ha generato introiti diretti per 15 miliardi di franchi.

