Stagione sciistica parte bene: +6% afflusso rispetto a media 5 anni

La stagione è cominciata bene per le stazioni sciistiche svizzere, perlomeno nel confronto con la media degli ultimi cinque anni: a livello svizzero l'affluenza fino al 31 dicembre risulta in crescita del 6% e il fatturato è in progressione dell'11%.

Su scala regionale vanno segnalati rispettivamente i +9% e +19% dei Grigioni, informa in un comunicato odierno l'organizzazione Funivie svizzere. Per il Ticino non è disponibile un confronto con la media quinquennale. Esiste però il paragone relativo alla stesso periodo della stagione precedente: +11% per il numero di persone e +20% per i ricavi.

Sempre nel confronto sulla stagione 2017/2018 - caratterizzata da ottimo innevamento - le cifre nazionali sono di -8% e +3%, con i Grigioni a +6% e +16%.

