Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 17.26 02 aprile 2018 - 17:26

Stangata per i taxi di Manhattan, gli iconici 'yellow cab', ma anche per i servizi come Uber. Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha inserito nel bilancio un pedaggio per chi entra nel distretto del business dell'isola, a sud della 96esima strada.

Si tratta di una decisione che Cuomo aveva detto di voler adottare contro il traffico congestionato e per raccogliere fondi (si calcolano circa 415 milioni di dollari) per rinnovare la metropolitana.

La tariffa, spiega il Wall Street Journal, partirà dal gennaio 2019 e sarà di 2,50 dollari a corsa per i taxi gialli, 2,75 dollari per le app come Uber e Lyft e 75 centesimi per i servizi di trasporto condiviso come Uberpool e Via. Sul piede di guerra i tassisti della Grande Mela, secondo cui il pedaggio farà crollare il numero di passeggeri.

